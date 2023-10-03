Россиянам объяснили, как получить компенсацию за утечку персональных данных
Россияне, пострадавшие от утечки их персональных данных из фирм и организаций, могут получить компенсацию. Портал Объясняем.рф опубликовал соответствующую инструкцию.
В течение 15 рабочих дней после того, как компания уведомит об утечке данных, необходимо подать заявку на возмещение причиненного ущерба на "Госуслугах".
Затем в течение 20 рабочих дней организация рассчитает выплату и направит пострадавшему свое предложение.
Деньги, подчеркивает Объясняем.рф, переведут через пять дней после этого и только в том случае, если более 80% пострадавших согласятся на компенсацию.
Напомним, правительство поддержало проект поправок в КоАП, резко увеличивающий штрафы для операторов персональных данных. Размер санкций составит от 3 до 15 миллионов рублей в зависимости от числа пострадавших лиц.
Фирмам, как отмечала ранее "РГ", будет выгодно поторопиться заплатить самим. Дело в том, что к организациям, допустившим утечку, но возместившим нанесенный своим клиентам ущерб, будут применяться пониженные штрафы. Добровольная компенсация зачтется, ее признают как смягчающее обстоятельство.