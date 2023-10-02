Всероссийский конкурс «Семья года» состоится в восьмой раз

Всероссийский конкурс «Семья года» пройдет в восьмой раз. Об этом в понедельник, 2 октября, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе организаторов.

© Вечерняя Москва

— Цель Всероссийского конкурса «Семья года» — сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей. — говорится в сообщении.

Организаторами конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты населения России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также органы исполнительной власти субъектов РФ.

Среди задач конкурса — распространение положительного опыта семейных династий и социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Кроме того, конкурс поддерживает семьи, которые приняли на воспитание сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всероссийский конкурс «Семья года» — это масштабное и яркое событие, которое ежегодно объединяет огромное количество семей из разных регионов России. Мероприятие, среди прочего, связывает российские города, села и деревни посредством духовно-нравственных ценностей и сохранения ценностей семьи.