Сын Михаила Швыдкого попал в реанимацию

Сына спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр госпитализировали, он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

«Пациент находится в реанимации», — заявил представитель больницы.

Отмечается, что общее состояние Александра оценивается как тяжёлое. Дышит он самостоятельно.