Дикий кабан выплыл из моря

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыДикий кабан выплыл из моряДенис Фьючин02 октября, 14:54В посёлке Мирном, на крымском пляже, появился неожиданный гость – дикий кабан, который выплыл из моря. Беззаботных отдыхающих, наслаждающихся солнцем и морем, животное резко испугало и вызвало панику.Общество, ВидеоГлавные новостиБольше новостейРамблер: главные новости