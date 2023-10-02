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Дикий кабан выплыл из моря

В посёлке Мирном, на крымском пляже, появился неожиданный гость – дикий кабан, который выплыл из моря. Беззаботных отдыхающих, наслаждающихся солнцем и морем, животное резко испугало и вызвало панику.

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