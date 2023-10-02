Ученый из атомного проекта СССР Никольский умер во дворе дома в Москве

Физик Валим Никольский скончался во дворе своего дома на улице Варги в Москве, сообщает Regnum.

По данным источника агентства, тело 94-летнего ученого нашли у подъезда 26 сентября.

"Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность", - говорится в статье.

Вадим Геннадьевич Никольский - кандидат физико-математических наук, сотрудник Института химической физики имени Н. Н. Семёнова РАН. Был непосредственным участником атомного проекта СССР и одним из создателей "замороженного света" - свечения, которое возникает при разогреве облученного замороженного вещества.