Regnum: Ученый из атомного проекта СССР Никольский умер во дворе дома в Москве
Физик Валим Никольский скончался во дворе своего дома на улице Варги в Москве, сообщает Regnum.
По данным источника агентства, тело 94-летнего ученого нашли у подъезда 26 сентября.
"Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность", - говорится в статье.
Вадим Геннадьевич Никольский - кандидат физико-математических наук, сотрудник Института химической физики имени Н. Н. Семёнова РАН. Был непосредственным участником атомного проекта СССР и одним из создателей "замороженного света" - свечения, которое возникает при разогреве облученного замороженного вещества.
Всего на счету Никольского более 350 научных работ.