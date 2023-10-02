Россияне смогут доезжать от Москвы до Адлера в два раза быстрее

Время в пути по железнодорожной сети между Москвой и Адлером к 2030 году сократится вдвое, передает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Так, для того, чтобы доехать от столицы до юга России понадобится всего лишь 16 часов.

Обеспечено улучшение транспортного обслуживания курортной зоны юга России. Сокращено время в пути следования по маршруту Москва — Адлер с 32 часов до 16 часов к 2030 году, — говорится в документе.

Положительные изменения затронут и грузовые перевозки. Так, провозную способность железнодорожной сети в районе Азово-Черноморского бассейна планируется увеличить до 152 млн тонн. На улучшение и развитие соответствующей инфраструктуры выделят более 20 млрд рублей.