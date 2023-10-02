Минздрав РФ прокомментировал новости о нехватке вакцин от полиомиелита

Необходимое количеств вакцин для профилактики полиомиелита закуплено, и поставки в регионы России осуществляются по плану. Об этом заявила пресс-служба Минздрава России, пишет РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том, что в ряде российских регионов начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита «после прекращения поставок этих средств западными компаниями». По данным издания, инактивированную вакцину, выпускаемую в России, не сразу удалось закупить из-за особенностей законодательства по госзакупкам.

При этом в январе-сентябре 2023 года не состоялось 71,55 процента всех объявленных гостендеров на закупку таких вакцин, утверждает издание.

В свою очередь в Минздраве России отметили, что «все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы». Речь идет о закупках препаратов БивакПолио (пероральная) и ПоливакСин (инактивированная).

«Заключены контракты на поставку двух иммунобиологических лекарственных препаратов: вакцина для профилактики полиомиелита (пероральная), торговое наименование БивакПолио, в количестве 3 435 789 доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год, и вакцина ПоливакСин, в количестве 1 920 729 доз, что составляет 100% от утвержденной годовой потребности на 2023 год», - пояснили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что поставка лекарств в субъекты России идет по плану и первый этап полностью выполнен.

«Поставка в субъекты РФ по 2 этапу в количестве 1 070 729 доз в соответствии с контрактом осуществляется с 16 сентября 2023 по 15 декабря 2023», - говорится в заявлении ведомства.