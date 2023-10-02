Регионы России увеличили закупки вакцин от коронавируса

За последние восемь месяцев — с январь по август 2023 года — регионы увеличили закупки вакцин от коронавируса, подсчитал РБК на основе данных аналитической компании Headway Company.

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Так, за первые восемь месяцев 2023 года регионы России закупили 109 тысяч упаковок вакцин от коронавируса, что в полтора раза больше, чем за весь прошлый год — 69,6 тысяч упаковок. Объем закупок в денежном выражении увеличился с 5,5 раза с 56,6 млн до 313,3 млн рублей.

Увеличение закупок вакцин от COVID-19 связано с тем, что Минздрав с весны этого года перестал поставлять вакцины централизованно. В 2023 году вакцины закупили регионы, которые в прошлом году не делали этого вообще. Лидером по объему закупок стали Волгоградская область (24,1 тысяча упаковок), Санкт-Петербург и Нижегородская область (20,1 и 20 тысяч упаковок). В денежном выражении больше всего заплатить пришлось Нижегородской области — 111,1 млн рублей.

Помимо увеличения закупок изменилась и их структура. Так, если в 2022 году почти весь объем приходился на «Спутник Лайт» (48,1 тысяча упаковок), используемый для ревакцинации, то сейчас регионы, по подсчетам аналитиков, приобретают «Конвасэл» — вакцину, которая разработана в Санкт-Петербурге. Объем ее закупок составил 84,3 тысячи упаковок, «Спутника Лайт» — 23,3 тысячи. «Спутник V» регионы вообще не закупали самостоятельно в 2023 году.