В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 2 октября, произошла отмена и задержка 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

© lenta.ru

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты десяти самолетов. Во Внуково тем временем перенесли пять авиарейсов, шесть — отменили. В Шереметьево задержали семь рейсов, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.