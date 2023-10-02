Кадеты из Индии прибыли с ответным визитом к суворовцам в Петербург

Воспитанники Национального кадетского корпуса Индии из Нью-Дели прибыли с ответным визитом в Санкт-Петербургское Суворовское военное училище. В составе делегации по пять юношей и девушек и два педагога.

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Визит индийской делегации продлится до 4 октября. Воспитанники Национального кадетского корпуса изучат обычаи и культурные традиции России. В программе пребывания запланированы экскурсии в Государственный музей истории Санкт-Петербурга «Петропавловская крепость», Петродворец, «Исаакиевский собор», Эрмитаж, в Государственный музей заповедник «Царское село», экскурсия по Кронштадту, посещение музеев и заповедников Петербурга, экскурсии по рекам и каналам города, а также знакомство с Санкт-Петербургским СВУ.

В январе этого года российские кадеты из Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона Минобороны России впервые приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею Национального кадетского корпуса Индии. Хозяева приготовили обширную культурную программу. Гостям провели обзорную экскурсию по столице Нью-Дели, посетили исторический город Джайпур, где расположен самый знаменитый архитектурный памятник Индии - мавзолей Тадж-Махал. Также наши кадеты посетили Национальный институт йоги.