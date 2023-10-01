В Сети опубликовали завещание Евгения Пригожина

В Сети опубликовали завещание погибшего бизнесмена Евгения Пригожина, где говорится, что все имущество он оставил своему сыну Павлу. Что об этом нужно знать?

Что написано в опубликованном документе

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В завещании, которое датировано 2023 годом, отмечается, что все имущество Пригожин завещал своему сыну Павлу.

«Все мое имущество, какое на момент моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, а также имущество, которое может быть приобретено мною в будущем, <...> завещаю Пригожину Павлу Евгеньевичу», — сказано в документе.

Супруга бизнесмена Любовь не получила ничего, поскольку на нее Евгений Пригожин переписал часть имущества еще при жизни. Также предприниматель ничего не оставил своим дочерям, в завещании указан только его сын.

По данным источника Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», Павел Пригожин в настоящее время находится под влиянием «определенных лиц и самостоятельной величиной его назвать сложно».

Что известно о наследстве Евгения Пригожина

Главным официальным активом бизнесмена была компания ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», созданная в 1997 году и специализирующаяся на деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

В 2000-х предприниматель решил заняться строительным бизнесом и построил коттеджный жилой комплекс «Северный Версаль», состоящий из 45 домов. В 2016 году одна из фирм Пригожина построила рядом с парком 300-летия в Санкт-Петербурге комплекс «Лахта Плаза».

Пригожин владел фирмой «Евро полис», добывающей углеводороды в Сирии и компанией «М Инвест», добывающей золото в Судане. Он значился директором АО «Ритейл», которой принадлежит «ЧВК Вагнер Центр», расположенный в Невском районе Северной столицы.

Бизнесмен имел 49% акций ООО «Аурум», которое ведет деятельность по распространению кино- и видеофильмов, и 80% акций ООО «Ритм», специализирующегося на аренде и управлении имуществом.

Также в собственности Пригожина числятся самолет Hawker стоимостью €2 млн, яхта Sankt Vitamin за €6 млн, особняк у Черного моря, который оценивается в €100—150 млн, и автопарк.

Что говорили адвокаты о наследстве Пригожина

Адвокат Лариса Феттер в разговоре с NEWS.ru отмечала, что в случае, если бизнесмен не оставил завещания, наследство распределят по закону.

«У Евгения Викторовича Пригожина пятеро наследников первой очереди: мама, супруга и трое детей. Они и будут призваны к наследованию в равных долях — по 1/5 каждому. Каждый из них вправе отказаться от наследования вообще или в пользу другого наследника», — поясняла она.

По ее словам, они вправе перераспределить имущество между собой по договоренности — чтобы не входить в долевую собственность на объекты.

При этом адвокат Вадим Багатурия заявил, что если завещания оставлено не было, то дальние родственники предпринимателя только через суд смогут добиться успеха в вопросе наследства.

«В завещании можно отдать часть наследства любому человеку, но обиженные родственники в любом случае могут обратиться в суд. Те, кто указан в завещании, по-любому получат свою долю, если не докажут иного, если не докажут, что завещание составляли под давлением, в состоянии алкогольного опьянения или ментального расстройства. Если этого не докажут, значит, завещание признается абсолютно достоверным. Еще одно основание частичного оспаривания завещания — инвалидность или недееспособность наследников первой очереди», — сказал юрист.