В Гидрометцентре рассказали, каким будет октябрь

В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на октябрь. В большинстве регионов ожидается теплая осень.

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Согласно данным Гидрометцентра, на большей части территории страны октябрь будет теплее, чем положено по климатическим нормам.

Средняя температура будет выше обычной на 1–1,5 градуса в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Вологодской и Архангельской областях, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе, Ярославле и Перми. Потепление также коснется всего Уральского региона и Сибири, Бурятии, Забайкалья и Амурской области.

Пониженная относительно климатических норм температура будет наблюдаться лишь на Камчатке и в Магаданской области.