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В аэропорту Сочи ввели ограничение полетов из-за сбитого беспилотника

Из-за сбитого украинского беспилотника над территорией Краснодарского края в аэропорту города Сочи временно ввели ограничение на полеты. Об этом сообщает глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

В аэропорту Сочи ввели ограничение полетов из-за сбитого беспилотника
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По данным мэра Сочи, около восьми утра средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА. Из-за этого в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов в целях обеспечения безопасности.

«С 08:20 утра аэропорт работает в обычном режиме на прием и выпуск воздушных судов. В Сочи все штатно. Ситуация в городе спокойная», — написал Копайгородский.

В официальном Telegram-канале сочинского аэропорта говорится, что шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Утром 1 октября Минобороны России сообщало, что силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Краснодарским краем. Отмечается, что попытка атаки дроном самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена 1 октября около 08:00 по московскому времени.

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