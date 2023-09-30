В Wildberries отреагировали на отзывы с кровавыми фото

Мы зафиксировали жалобы пользователей и оперативно удаляем данный контент. Полное его удаление будет произведено в течение нескольких часов. На текущий момент модерация отзывов на Wildberries подразумевает их анализ на основе визуальной и текстовой семантики. Среди прочего, он включает в себя поиск спама, призывов к незаконным действиям и иного потенциально неприемлемого контента, — сообщили в пресс-службе.