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В России появится подразделение МЧС для санобработки населения

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Специализированного центра МЧС для «санитарной обработки населения». Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В России появится подразделение МЧС для санобработки населения
© РИА Новости

«Создать федеральное государственное казенное учреждение <...> и отнести его к ведению МЧС России», — указывается в распоряжении.

По информации Мишустина, максимальная численность персонала в новом подразделении составит 52 человека.

Как отмечается в документе, спеццентр будет курировать мероприятия по предупреждению и пресечению чрезвычайных ситуаций природного и технического характера; проводить работы по санитарной обработке граждан, дезинфицированию зданий, а также заниматься санобработкой техники, территорий и имущества.

В июле Мишустин распорядился выделить более 115 млн рублей на открытие подразделения противопожарной службы в Манжерокском сельском поселении Республики Алтай.

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