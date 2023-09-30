В России появится подразделение МЧС для санобработки населения

«Создать федеральное государственное казенное учреждение <...> и отнести его к ведению МЧС России », — указывается в распоряжении.

Как отмечается в документе, спеццентр будет курировать мероприятия по предупреждению и пресечению чрезвычайных ситуаций природного и технического характера; проводить работы по санитарной обработке граждан, дезинфицированию зданий, а также заниматься санобработкой техники, территорий и имущества.