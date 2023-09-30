Пользователи Wildberries пожаловались на пропаганду селфхарма в отзывах

Пользователи Wildberries пожаловались на «кровавые» отзывы покупателей лезвий
Пользователи маркетплейса Wildberries пожаловались на «кровавые» отзывы покупателей лезвий. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Покупатели лезвий на Wildberries начали массово выкладывать в отзывах к товару фотографии с порезами и кровью — это возмутило других пользователей. Недовольные демонстрацией подобных кадров обратились к модераторам маркетплейса с жалобами, так как возрастной рейтинг приложения сервиса составляет 12+ и контент видят несовершеннолетние.
По данным Shot, в Wildberries никак не отреагировали на сообщения пользователей с просьбами удалить указанные отзывы. После этого возмущенные граждане связались с общественной организацией ФПБК — ее глава Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой принудить маркетплейс к удалению потенциально опасного для психики подростков контента.