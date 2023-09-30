В Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива

Глава партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов заявил в своем Telegram-канале, что рекламу безалкогольного пива нужно запретить.

«Эти ролики нацелены на молодежь, призваны связать потребление хмельной продукции с позитивными эмоциями. Я не раз выступал за запрет такой рекламы», — написал он.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что на стадионы нужно вернуть пиво, так как это сделает болельщиков «счастливее», а команды «финансово более крепкими». Продажу напитка на стадионе он в беседе с НСН назвал способом заработка клубов, а ее отмену – крайностью.