В Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива
Глава партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов заявил в своем Telegram-канале, что рекламу безалкогольного пива нужно запретить.
«Эти ролики нацелены на молодежь, призваны связать потребление хмельной продукции с позитивными эмоциями. Я не раз выступал за запрет такой рекламы», — написал он.
Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что на стадионы нужно вернуть пиво, так как это сделает болельщиков «счастливее», а команды «финансово более крепкими». Продажу напитка на стадионе он в беседе с НСН назвал способом заработка клубов, а ее отмену – крайностью.
По мнению тренера, отсутствие пива на стадионах не станет помехой для проблемных болельщиков, а пострадают больше обычные зрители матчей, желающие расслабиться на трибуне. Пиво при этом он сравнил с водкой и бормотухой, отметив, что от него такого «задурманивания» нет.