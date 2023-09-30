В Госдуме рассказали, какие заборы нельзя ставить на дачных участках

Россияне должны учитывать законодательные нормы и не устанавливать деревянные заборы на дачных участках. Кроме того, существуют и ограничения по высоте. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, заграждение не должно быть выше 1,5 метра, а рядом со зданием нельзя устанавливать забор из горючих материалов. Ограждение не должно быть «глухим».

«Кроме того, в регионах РФ устанавливаются свои нормы, и они могут отличаться от федеральных», - уточнил парламентарий.

Как пример, он привел закон Московской области, где можно установить забор не превышающий 1,8 метра.