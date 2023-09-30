В Госдуме рассказали, какие заборы нельзя ставить на дачных участках
Россияне должны учитывать законодательные нормы и не устанавливать деревянные заборы на дачных участках. Кроме того, существуют и ограничения по высоте. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, заграждение не должно быть выше 1,5 метра, а рядом со зданием нельзя устанавливать забор из горючих материалов. Ограждение не должно быть «глухим».
«Кроме того, в регионах РФ устанавливаются свои нормы, и они могут отличаться от федеральных», - уточнил парламентарий.
Как пример, он привел закон Московской области, где можно установить забор не превышающий 1,8 метра.
Депутат также рассказал, что деревянный забор необходимо устанавливать на расстоянии не менее 8 метров от жилого сооружения с деревянными перекрытиями. Если дом полностью из дерева, расстояние увеличивается до 15 метров.