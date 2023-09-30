Соловьев предложил отправить Гарика Харламова на СВО

Телеведущий Владимир Соловьев в новом выпуске своей авторской программы предложил отправить шоумена Гарика Харламова на фронт. Журналист раскритиковал шутку юмориста о ситуации в стране, передает mk.ru.

В соцсетях распространилось видео, в котором Харламов под аккомпанемент Дмитрия Маликова поет про доллар, который «стоит уже где-то 100 рублей», про отечественные машины из китайских авто и про то, что «россиянам въезд закрыт в 120 стран».

«Скажите нам, у вас ведь есть какой-то план?» — завершается песня.

По мнению Соловьева, Харламов талантлив, но не понимает происходящего в стране.

«Гарик, а ты знаешь, что страна воюет? Вы знаете, что в стране происходит?» — задал встречный вопрос Соловьев.

Также он заявил, что план действительно есть.

«Например, взять вас всех и отправить агитбригадой на фронт. Чтобы вы вообще поняли, что в мире происходит», — заключил тележурналист.