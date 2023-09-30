Ярославские власти придумали, как снизить число штрафов за плевки

Власти Ярославской области обяжут местных владельцев кафе и ресторанов поставить урны у входов, чтобы жители смогли туда плевать, рассказали «Подъему» в пресс-службе правительства региона. С 7 сентября жителей Ярославской области стали штрафовать за плевки в общественных местах. По последним данным, за три недели уже было выписано 12 штрафов.

Нарушения выявлялись в ходе рейдов административных комиссий и с помощью видеокамер. Сумма штрафа составляет 1500 рублей, за повторное нарушение — 3000 рублей. <...> В настоящее время в Правилах благоустройства закрепляется обязанность кафе и магазинов — оборудовать на выходе урны. Таким образом будет увеличено их количество, — рассказал собеседник.

По его словам, сейчас на территории каждого района Ярославской области действуют специальные административные комиссии, которые следят за тем, чтобы местные жители не плевались. Члены комиссии регулярно совершают выездные проверки, в ходе которых выявляют правонарушения по статьям регионального административного кодекса.

О том, что регион первым в России ввел штрафы за плевки, в июне сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, новшество было внесено в региональный закон «Об административных правонарушениях». Документ предполагает взимать за плевок в общественном месте штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а при повторном нарушении — три тысячи.