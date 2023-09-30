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Юрист назвала способы заставить должника по алиментам выплатить деньги

Юрист рассказала, как повлиять на должника по алиментам, заставив его выплатить деньги. Об этом сообщает News.ru.

Юрист назвала способы заставить должника по алиментам выплатить деньги
© РИА Новости

Адвокат Лариса Феттер советует получить в суде исполнительный документ. Его надо предъявить в отделе судебных приставов по месту жительства должника.

Также приставу надо направить заявления о розыске и аресте счетов должника в банках, розыске имущества и обращению его в счёт взыскания, запрете для должника на выезд из страны, лишении его водительских прав.

Помогут и ходатайства о розыске должника и его принудительном приводе. Важно не только написать заявление, но и отслеживать результат.

Кроме того, адвокат посоветовала написать письма в организацию, где должник работает, его партнёрам и контрагентам. В этих обращениях можно упомянуть о недопустимости содействия уклонисту.

Ранее приставы разыскали двух детей, которых мать-алиментщица незаконно скрывала от бывшего супруга в Рязани.

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