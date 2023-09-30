Юрист назвала способы заставить должника по алиментам выплатить деньги

Юрист рассказала, как повлиять на должника по алиментам, заставив его выплатить деньги. Об этом сообщает News.ru.

Адвокат Лариса Феттер советует получить в суде исполнительный документ. Его надо предъявить в отделе судебных приставов по месту жительства должника.

Также приставу надо направить заявления о розыске и аресте счетов должника в банках, розыске имущества и обращению его в счёт взыскания, запрете для должника на выезд из страны, лишении его водительских прав.

Помогут и ходатайства о розыске должника и его принудительном приводе. Важно не только написать заявление, но и отслеживать результат.

Кроме того, адвокат посоветовала написать письма в организацию, где должник работает, его партнёрам и контрагентам. В этих обращениях можно упомянуть о недопустимости содействия уклонисту.