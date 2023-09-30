На месте крушения самолета Евгения Пригожина установили памятник

На месте крушения самолета основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина появился памятник, сообщает близкий к ЧВК Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

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На каменном обелиске изображена эмблема со звездой и мечами, рядом установлен флаг с эмблемой ЧВК.

Об инициаторах установки памятника источник не сообщает.

Самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, на борту которого находился Евгений Пригожин, разбился недалеко от населенного пункта Куженкино Тверской области вечером 23 августа.

В числе версий произошедшего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вполне возможной версию о «преднамеренном злодеянии», из-за которого самолет разбился.

Расследование также ведут в США, заявлял американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак.