Мурашко: В России снова наблюдается рост заболеваемости COVID-19

В России отмечается рост заболеваемости коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия-24». Однако, как отметил глава Минздрава, на данный момент уровень госпитализаций остается низким. Он также подчеркнул, что новые варианты вируса, которые встречаются, не представляют серьезной угрозы, так как не увеличивают тяжесть болезни и имеют незначительные характеристики.

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Тем не менее, Мурашко рекомендует лицам из группы риска иметь запас масок и носить их в общественных местах с большой концентрацией людей, а также при посещении медицинских учреждений. Кроме того, он призывает изолироваться в случае появления симптомов заболевания, чтобы не подвергать риску окружающих.

Министр напоминает, что к группе риска относятся люди с сахарным диабетом, эндокринными расстройствами, а также пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые граждане. Соблюдение предосторожности и рекомендаций важно для защиты здоровья и предотвращения распространения вируса.