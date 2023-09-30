В ДНР выпустили конверт и марки ко Дню воссоединения с Россией

Ко Дню воссоединения с Россией "Почта Донбасса" выпустила конверт и сцепку марок. Такая форма выбрана не случайно: сцепка символизирует единство ДНР и РФ.

В центре сцепки размещено изображение страниц договора о принятии ДНР в состав России. Документ представлен на фоне Георгиевского зала Кремля, где 30 сентября 2022 года состоялось его подписание. Левая и правая марки изображают пейзажи Донецка и Москвы.