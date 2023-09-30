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В ДНР выпустили конверт и марки ко Дню воссоединения с Россией

Ко Дню воссоединения с Россией "Почта Донбасса" выпустила конверт и сцепку марок. Такая форма выбрана не случайно: сцепка символизирует единство ДНР и РФ.

В ДНР выпустили конверт и марки ко Дню воссоединения с Россией
© Российская Газета

В центре сцепки размещено изображение страниц договора о принятии ДНР в состав России. Документ представлен на фоне Георгиевского зала Кремля, где 30 сентября 2022 года состоялось его подписание. Левая и правая марки изображают пейзажи Донецка и Москвы.

Конверт декорирован "золотой" шелкографией. На марках изображена лавровая ветвь, выполненная в цветах Государственного флага РФ.