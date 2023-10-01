Патриарх Кирилл освятил новый храм в Анапе

В воскресенье Святейший патриарх Кирилл совершил в Анапе чин великого освящения местного храма святого равноапостольного князя Владимира, а затем провел Божественную литургию. Церемония шла в прямой трансляции. В ней приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, а также другие руководители края и города-курорта.

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Как сообщает пресс-служба администрации края, новый храм Анапы выполнен в южно-русском стиле и рассчитан на 700 человек. Посетителей встречает звонница, в центре общественной территории находится 33-метровый светомузыкальный фонтан. В здании три предела: святого князя Владимира, преподобного Сергия Радонежского, святого апостола Андрея Первозванного. В цокольном этаже - крестильный храм в честь святителя Василия Великого. Каноничная роспись выполнена известной мастерской "Палехская палитра". Священные изображения объединены темой Крещения Руси.

Храм святого равноапостольного князя Владимира входит в православный просветительский комплекс вместе с Крещенским парком. "Сердце" парка - Тропа истории Крещения Руси. На 12 арочных сводах, соединенных по кругу, можно будет увидеть этапы важнейшего для страны исторического события. Рядом расположена крестильная купель имени княгини Ольги, созданная в форме креста. В парке предусматривается около 1000 лиственных и хвойных деревьев, свыше 2,5 тысячи кустарников, около 1,5 тысячи роз, более 2 тысяч многолетних цветов. Их высадка продолжается. Со временем на территории храмового комплекса появится семейная аллея. В память о своих родителях Патриарх Кирилл высадил фамильное дерево.