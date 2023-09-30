Севший в поле A320 сможет взлететь с наступлением холодов

Самолет A320 «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле под Новосибирском, сможет подняться в воздух после наступления холодов и подмерзания грунта, рассказал ТАСС глава Убинского района Олег Конюк. По его словам, лайнер будет оставаться на месте посадки еще около двух месяцев.

© Стрингер/NEWS.ru

Такой вариант есть — договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал, выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить [для последующего замерзания] <...> и взлететь, — пояснил Конюк.

Глава района добавил, что протяженность поля, на которое сел А320, составляет 4,5 км. Это позволяет использовать его как взлетную полосу. Конюк также отметил, что существует другие варианты эвакуации лайнера, предусматривающие его частичную разборку и перевозку на тралах.

Как сообщалось ранее, А320 могут вернуть в эксплуатацию. По предварительным данным, воздушное судно находится в хорошем состоянии, у него нет серьезных повреждений, которые могли бы сделать его непригодным для полетов.