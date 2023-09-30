Специалист дала советы по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников

«Можно выполнить упражнение, которое поможет определиться. Для этого необходимо написать на листе, что вам интересно делать, а затем из этого списка выделить то, что вы могли бы сделать своей профессией, а что так и останется хобби. Другое упражнение: на листе следует написать специальности, которые кажутся интересными, а затем выписать, какие качества необходимы для работы в этой сфере. Затем нужно оценить по 100-балльной шкале, насколько у вас развиты эти качества», — посоветовала руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education.