В Екатеринбурге учителям запретили использовать WhatsApp и Telegram для работы

В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями учащихся в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram. Об этом сообщает портал E1.

Отмечается, что подобный запрет ввели для того, чтобы перевести школьное общение на отечественную платформу от "ВКонтакте" и "Сферум". Однако пока родителям предлагается держать связь с помощью классического бумажного дневника.

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области сообщили, что официальное общение учителей с родителями школьников переводят на другую платформу по решению Минпросвещения и Минцифры. В отношении личного же общения никакие запреты вводить не планируется.

Ранее сообщалось, что WhatsApp открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 странах. В компании поделились, что множество организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы.

Комментируя новость, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что WhatsApp могут заблокировать в России, если в приложении появится возможность создания русскоязычных каналов.