Названа численность россиян в новых регионах

Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 млн 227 тыс. 429 человек, на данный момент оформлено более 2,8 млн российских паспортов, следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Согласно данным МВД России , к 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 млн 827 тыс. 429 российских паспортов и еще 400 тыс. паспортов выдадут до конца 2023 года, передает РБК .

Росстат в марте 2023 года сообщил, что по состоянию на 1 января 2023 года в России проживало 146 млн 45 тыс. человек. Эти данные учитывают итоги переписи населения, проведенной осенью 2021 года, Отмечается, что «официальная статистическая информация» по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям учтена не была, перепись населения в последний раз проводилась в 2001 году.