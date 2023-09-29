Юрист прокомментировал ситуацию с недопуском россиян на рейс польской авиакомпании

Ситуация с недопуском на рейс польской LOT Polish Airlines российского рэпера Лигалайза и других граждан РФ является «экстраординарной». Об этом в беседе с «Ведомостями» заявил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Он отметил, что данный случай отличается от предыдущих подобных прецедентов, поскольку не предполагал пересечения воздушного пространства Евросоюза. Рейс выполнялся из Казахстана в Черногорию, куда по международному соглашению между страной и Россией, граждане РФ могут въезжать в безвизовом порядке сроком до 30 дней, добавил Именнов. Также юрист указал, что сотрудники авиакомпании не имеют полномочий по отказу в пересечении границы государства. На этом фоне, по его мнению, данный случай является экстраординарным.