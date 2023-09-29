В троллейбусах Петербурга стали показывать число безбилетников

«Горэлектротранс» Санкт-Петербурга сообщил, что на экранах троллейбусов в городе теперь показывают число людей, которые не купили билет за проезд. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

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Уточняется, что такое обновление появилось в троллейбусах «Авангард», «Премьер» и «Ольгерд».

«Водитель может контролировать количество прошедших через салон транспортного средства пассажиров на дисплее, установленном в кабине, а на экранах, установленных в салоне транспортного средства, регулярно выводится информация о количестве не оплативших проезд пассажиров», — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что информация о числе безбилетников будет передаваться диспетчеру. Кроме того, эта система интегрирована с интеллектуальной транспортной системой города.

Помимо троллейбусов, подобная система установлена на ретротрамваи «Достоевский» и «Довлатов», но этот вид транспорта ещё не поставлен на рельсы.