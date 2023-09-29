Российский город замело сугробами снега

В Норильске Красноярского края в конце сентября выпал снег, жители публикуют кадры из города в Сети. На записях видно, что город оказался весь в сугробах. На дороги в авральном режиме вышла коммунальная техника.

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По данным РЕН ТВ, только утром 29 сентября было зафиксировано около 20 аварий, связанных с внезапным выпадением осадков. В частности, сообщается о ДТП с участием пассажирских автобусов.

Ранее сообщалось о том, что в Республике Алтай выпал первый снег. Один из пользователей соцсетей выложил фото и видео из села Беш-Озек в Шебалинском районе. На кадрах видно падающий хлопьями снег. Также снежные пейзажи засняли на Семинском перевале, в Улаганском районе и в селе Барагаш в Шебалинском районе.

О первом снеге сообщают и жители Междуреченска в Кемеровской области. В том же регионе увидели за окном зимнюю погоду жители города Юрга. В Красноярском крае водителей предупредили о снеге на федеральной трассе Р-257 «Енисей». Осадки зафиксированы в районе природного парка «Ергаки».