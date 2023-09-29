В Туве произошло нашествие мошек

В тувинском Кызыле произошло нашествие мошек. Об этом сообщает «RT на русском».

Согласно сообщениям очевидцев, огромные рои мошек заполонили окрестности Кызыла — они проникают в дома, облепляют автомобили и собираются в целые облака насекомых. В сеть также попало несколько видеозаписей природного явления. На этих кадрах можно увидеть, что мошки покрывают некоторые горизонтальные поверхности настолько плотным ковром, что местные жители попросту сгребают насекомых лопатами.

При этом жители Кызыла утверждают, что сталкиваются с подобным впервые. Причина нашествия мошек на данный момент остаётся неизвестной.