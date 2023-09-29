СМИ: Пахмутова впала в тяжелую депрессию после смерти Добронравова

Советский и российский композитор, Народная артистка СССР Александра Пахмутова столкнулась с сильной депрессией после смерти супруга — поэта Николая Добронравова. Об этом стало известно в пятницу. 29 сентября.

Сообщается, что 93-летняя пианистка плачет каждый день. От Пахмутовой не отходят сиделки, а она сама постоянно говорит, что больше «никому не нужна». Настроение ей поднимают только воспоминания о супруге — Пахмутова переслушивает их совместные песни, смотрит фотографии и делится с близкими рассказами о том, как они любили друг друга.

Сейчас за состоянием знаменитой пианистки следят врачи, ведь такие сильные переживания могут пагубно сказаться на здоровье народной артистки, передает со ссылкой на источник Telegram-канал «Shot».

Николая Добронравова не стало 16 сентября. Он скончался от продолжительной болезни в возрасте 94 лет.

Президент России Владимир Путин в формате телеграммы выразил Александре Пахмутовой свои соболезнования. Он назвал поэта выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, которого очень любили в народе.