Из российского колледжа исключили второкурсника за шутку над флагом

«Кривляясь, он пошел за знаменной группой, потом ему показалось этого мало, и он прошел по диагонали и демонстративно в урну выкинул мусор. Поскольку это было во время серьезной церемонии, было принято решение о его отчислении за нарушение правил внутреннего распорядка и устава колледжа», — разъяснили представители карельского колледжа.