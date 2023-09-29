Участник лотереи выиграл рекордные 1,6 миллиарда долларов

В США определился обладатель рекордного джекпота лотереи Mega Millions почти в 1,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает New York Post.

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Устроители объявили, что победителем стал участник розыгрыша из штата Флорида. Точная сумма приза составила 1,58 миллиарда долларов (152,7 миллиарда рублей) и стала историческим рекордом лотереи. Счастливчик вышел на связь с Mega Millions в среду, 27 сентября. Его личность пока остается неизвестной, так как по законам штата победители лотерей имеют право сохранять анонимность в течение трех месяцев.

Представители Mega Millions пока не сообщили, решил ли победитель забрать выигрыш сразу или предпочел вариант с ежегодными выплатами. В первом случае, после вычета налогов, он получит 783,3 миллиона долларов. Второй вариант подразумевает постепенную выплату всей выигранной суммы в течение 30 лет.

Выигранная жителем Флориды сумма стала пятой в истории лотереи, превысившей отметку в один миллиард долларов. Предыдущий рекорд Mega Millions был установлен в 2018 году, когда житель Южной Каролины выиграл 1,537 миллиарда долларов.