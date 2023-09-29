Пианист Бриль опроверг свое спасение с помощью дефибриллятора

Пианист Игорь Бриль в беседе с NEWS.ru опроверг свое спасение с помощью дефибриллятора. Он подтвердил, что был госпитализирован. Однако, по его словам, он уже находится дома и готовиться к своему концерту, который состоится 30 сентября.

Да нет, нет, все не так. У меня был неприятный приступ аритмии. Ну и пробыл полтора дня в реанимации, сейчас уже дома. Сейчас, слава богу, все порядке. Завтра концерт, — сказал он.

29 сентября врачи реанимировали легендарного российского джазового пианиста Игоря Бриля после экстренной госпитализации. Как отмечал Telegram-канал Mash, у музыканта чуть не остановилось сердце, его ритм был восстановлен с помощью дефибриллятора. По данным канала, артисту стало плохо в его столичной квартире. Конечности стали неметь, а кончики пальцев на руках покалывать. Он успел вызвать скорую.

По информации Mash, врачи приехали быстро, но оказанная первая помощь не помогла. Тогда его увезли в больницу, где провели электроимпульсную терапию и восстановили сердцебиение. Сейчас музыкант находится под наблюдением медиков — он в стабильно тяжёлом состоянии.