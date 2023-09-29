В аэропорту Минска обнаружили россиянина, живущего там более двух месяцев

В минском международном аэропорту обнаружили 50-летнего гражданина России, который живет в терминале уже больше двух месяцев, сообщает EADaily со ссылкой на белорусские СМИ. Уточняется, что мужчина и ранее летал в разные страны, где вместо путешествий оставался в аэропортах.

Как пишет издание, в пресс-службе Национального аэропорта Минска рассказали, что россиянин прилетел в Минск из Москвы, намереваясь продолжить путь в Стамбул. Однако на рейс в Турцию его не пустили из-за перевеса багажа. Денег на новый билет у пассажира не оказалось, и он решил дождаться в аэропорту перевода средств на банковскую карту.

Около двух месяцев в аэропорту находится гражданин Российской Федерации <...> и, по его словам, ждет выплату пенсии для покупки билета в Стамбул, — рассказали в пресс-службе.

В Минском отделе внутренних дел на транспорте добавили, что документы у мужчины в порядке, общественный порядок он не нарушает.

Издание напоминает, что, согласно правилам, россиянин может находиться на территории Белоруссии 90 дней без регистрации, после чего ему необходимо будет получить разрешение на временное или постоянное проживание.

Как сообщили в МВД Белоруссии, полицейские связались с родственниками мужчины. Те сообщили, что готовы прислать ему деньги на билет в Россию. При этом, по словам родных, россиянин и раньше летал в заграничные поездки, однако вместо экскурсий по странам оставался в аэропортах, где жил месяцами.