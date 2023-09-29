На экранах в петербургских троллейбусах стали показывать данные о безбилетниках

На экранах троллейбусов в Петербурге теперь показывают информацию, сколько людей не оплатили проезд. Комплекс оборудования, позволяющий считать безбилетников, используют на троллейбусах моделей «Авангард», «Премьер» и «Ольгерд».

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В таких троллейбусах установлена система электронного контроля. Она дает возможность водителю контролировать число прошедших через салон транспортного средства пассажиров на дисплее, установленном в кабине, а на экранах, установленных в салоне транспортного средства, регулярно обновляется информация о количестве не оплативших проезд пассажиров

Сведения о числе не оплативших проезд также передаются на пульты диспетчерского контроля предприятия. Таким образом, контролеры всегда знают, на какой маршрут, какой троллейбус или трамвай им необходимо обратить внимание.

Как отмечают специалисты, общее число безбилетников в Петербурге, по данным за первую половину текущего года, не превышает 7,7 процента от всех пассажиров наземного транспорта. Всего за эти полгода контролеры проверили проездные билеты у более чем 20 миллионов пассажиров общественного транспорта, передает газета «Петербургский дневник».