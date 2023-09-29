Мурашко прокомментировал ситуацию с лекарствами в России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» назвал стабильной ситуацию с лекарствами в России.

«Ситуация сегодня в целом по стране стабильна», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, иногда происходят перебои из-за возникающих логистических трудностей либо повышенного потребления, «но это фактический список препаратов менее чем из 10 наименований».

Ранее Мурашко сообщал, что отечественные фармпроизводители активно включились в работу по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний.