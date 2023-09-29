"Сегодня система мониторинга лекарственных препаратов позволяет нам видеть общую картину по вводу в гражданский оборот, по наличию остатков в сети и на складах. И мы видим, что сегодня ситуация сегодня, в целом, по стране, она стабильна", - сказал он.