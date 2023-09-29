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Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах одной категории россиян

Пациентам из групп риска по COVID-19 стоит носить маски в общественных местах. С таким советом к россиянам обратился глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», его цитирует ТАСС.

Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах одной категории россиян
© Lenta.ru

«Там, где есть большое скопление, людям из группы риска, (…) конечно, лучше пользоваться маской. А люди заболевшие, конечно, должны изолироваться в случае появления симптомов», — сказал министр.

По его словам, коронавирусная инфекция продолжает мутировать, однако эти изменения, связанные с распространением и заразностью вируса, некритичны, а штаммы COVID-19 не отличаются агрессивностью.

Ранее ученый из центра Вектор Валерий Локтев заявил, что новая крупная пандемия коронавируса, подобная той, что была в 2020-2022 годах, возможна только через 30 лет. По его словам, период между пандемиями обычно занимает половину жизни человека. Так, по вирусу гриппа этот период составляет 57 лет.

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