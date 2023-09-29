Уральский министр ЖКХ посоветовал жителям читать «Маугли» из-за жалоб на воду

Один из пользователей социальной сети "ВКонтакте" попросил министра приехать в Первоуральск и попробовать воду, которая поступает из их кранов. В ответ на это, Смирнов посоветовал перечитать "Маугли", где звери даже во время засухи не нападали друг на друга. Он также отметил, что в настоящее время в Первоуральске происходит подобная ситуация из-за засушливого лета, когда источник воды пересох.