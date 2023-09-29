МВД: почти 40 процентов новых жителей Камчатки оказались украинцами

С 2010 года на Камчатку переехало более пяти тысяч новых жителей, их значительная часть (35,5 процента) - украинцы. Об этом сообщает «Кам 24» со ссылкой на управление по вопросам миграции МВД по Камчатскому краю.

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В полиции рассказали о людях, которые переезжали на полуостров по программе добровольного переселения соотечественников. Еще 18,5 процента переселенцев приехали на Камчатку из Киргизии, а 17,3 процента - из Узбекистана.

Кроме того, на полуостров за последние 13 лет переселялись из Армении (8,8 процента), Таджикистана (6,9 процента), Азербайджана (5,9 процента), Казахстана и Молдавии (по 2,9 процента).

Более 30 процентов переселенцев - славяне в возрасте до 40 лет. Около двух третей переехавших на полуостров - молодые люди с высшим или средним специальным образованием. В их числе врачи, учителя, инженеры и строители.

Переселенцам в отдаленные районы Камчатки выделяют подъемные выплаты в размере десяти прожиточных минимумов, им компенсируют расходы на переезд, доставку вещей и оформление российских документов.