Роспотребнадзор объяснил порядок ухода классов и школ на карантин

Классы или школы должны уходить на карантин, если гриппом, ОРВИ или коронавирусом заболели 20% учащихся и более. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора .

Напомним, что за прошлую неделю в России зарегистрировали более 1,2 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Сейчас рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова на этой неделе отмечала, что оснований для введения каких-либо ограничений на федеральном уровне на данный момент нет.