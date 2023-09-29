Роспотребнадзор объяснил порядок ухода классов и школ на карантин
Классы или школы должны уходить на карантин, если гриппом, ОРВИ или коронавирусом заболели 20% учащихся и более. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20% детей и более», — заявили в ведомстве.
Напомним, что за прошлую неделю в России зарегистрировали более 1,2 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Сейчас рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова на этой неделе отмечала, что оснований для введения каких-либо ограничений на федеральном уровне на данный момент нет.
Накануне власти нескольких российских регионов заявили о переводе некоторых учебных заведений и классов на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.