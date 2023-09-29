Эксперт назвал сроки попадания воды с "Фукусимы-1" в российскую акваторию

"Те воды, которые выпускает японская сторона у себя, напрямую не попадают в российские воды. Через северотихоокеанский дрейф они выносятся в открытую часть Тихого океана, там смешиваются, и только лет через 7-10 эта водная масса может достичь российской акватории. Прямых выносов в российские воды, где ведется промысел, сбрасываемых с "Фукусимы-1" вод нет и не будет", - сказал Байталюк.