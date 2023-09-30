В некоторых регионах России ожидается аномальное тепло

"30 сентября и 1 октября в регионах ЦФО, исключая Черноземье, температура будет выше нормы на 6-8 градусов, а в Черноземье - на 5-7 градусов. Это значит, что на севере округа будет 17-23 градуса, на юге - 23-26 градусов. В Северо-Западном федеральном округе тоже будет супертепло - в Архангельской, Вологодской областях, Коми температура выше нормы на 7-8 градусов. Воздух будет прогреваться до 17-19 градусов. Чудо-погода будет и в Приволжском федеральном округе", - рассказал он.