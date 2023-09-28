В Москве, где он жил и работал, в возрасте 95 лет умер советский и молдавский писатель Ион Друцэ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост министра культуры Молдавии Сергея Продана в социальной сети. О смерти Друцэ сообщила внучка писателя Ана, которая была рядом с ним в последние минуты его жизни.

© Российская Газета

Ион Друцэ родился 3 сентября 1928 года в селе Хородиште на севере Молдавии в семье крестьян. Окончил школу лесного хозяйства, а затем высшие литературные курсы Литературного института имени А. М. Горького (1957).

Писал сначала на молдавском, а с 1960 также на русском языке.

Первые его произведения были опубликованы молдавскими издательствами в начале 1950-х годов. Известность пришла к писателю, который писал как на молдавском, так и на русском, после выхода в свет повести "Листья грусти".

В 1967 году за пьесу "Каса Маре", повесть "Последний месяц осени" и роман "Степные баллады" (1-я часть дилогии "Бремя нашей доброты") получил Государственную премию МССР.