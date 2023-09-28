Мурашко заявил о подъеме заболеваемости ковидом в России

"На сегодня несколько инфекций, на которые бы мы хотели обратить внимание. <...> Конечно же, определенный подъем заболеваемости все-таки есть новой коронавирусной инфекцией. Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития. Госпитализаций небольшое количество", - сказал он.