Путин озвучил гамзатовскую формулу России

На праздничном концерте в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова президент России Владимир Путин вспомнил одно из его высказываний.

«Помните, его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», приводит слова главы государства сайт Кремля.

Гамзатов в одном из своих интервью отметил, что в высказываниях часто цитируют государственных деятелей, а надо бы наоборот – чтобы «государственные деятели цитируют поэтов», отметил президент.